به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر میرسید بکهام 36 ساله این ماه پس از اینکه قرارداد پنج سالهاش با گالکسی به پایان برسد راهی فوتبال اروپا و تیم متمول پاریسن ژرمن شود اما لئوناردو، مدیر ورزشی پاریسن ژرمن از احتمال عملی نشدن این قرارداد خبر داده است.
لئوناردو در گفتگو با رسانههای برزیلی اظهار داشت: انتقال بکهام به پاریسن ژرمن تمام شده بود اما به خاطر رفاه خانوادهاش در لس آنجلس، او وضعیت موجود را تغییر نخواهد داد. بکهام به پاریسن ژرمن نمیآید البته این تصمیم هیچ ارتباطی با حرفهایگری این بازیکن ندارد بلکه به خانوادهاش مربوط میشود.
وی افزود: من بکهام را میشناسم و همواره این بازیکن را تحسین کردهام ضمن اینکه او را به عنوان یک پدر هم تحسین میکنم. میدانم که بعضی اوقات اینگونه تغییرات بسیار دشوار خواهند بود.
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