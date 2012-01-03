  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

بکهام به پاریسن ژرمن نمی‌رود

بکهام به پاریسن ژرمن نمی‌رود

دیوید بکهام که در آستانه پیوستن به تیم فوتبال پاریسن ژرمن بود قرارداد جدیدی را با لس آنجلس گالکسی منعقد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می‌رسید بکهام 36 ساله این ماه پس از اینکه قرارداد پنج ساله‌اش با گالکسی به پایان برسد راهی فوتبال اروپا و تیم متمول پاریسن ژرمن شود اما لئوناردو، مدیر ورزشی پاریسن ژرمن از احتمال عملی نشدن این قرارداد خبر داده است.

لئوناردو در گفتگو با رسانه‌های برزیلی اظهار داشت: انتقال بکهام به پاریسن ژرمن تمام شده بود اما به خاطر رفاه خانواده‌اش در لس آنجلس، او وضعیت موجود را تغییر نخواهد داد. بکهام به پاریسن ژرمن نمی‌آید البته این تصمیم هیچ ارتباطی با حرفه‌ای‌گری این بازیکن ندارد بلکه به خانواده‌اش مربوط می‌شود.

وی افزود: من بکهام را می‌شناسم و همواره این بازیکن را تحسین کرده‌ام ضمن اینکه او را به عنوان یک پدر هم تحسین می‌کنم. می‌دانم که بعضی اوقات اینگونه تغییرات بسیار دشوار خواهند بود.

کد مطلب 1500517

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها