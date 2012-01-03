به گزارش خبرگزاری مهر، به همت واحد تجسمی حوزه هنری استان قم و با همکاری نگارستان اشراق، نمایشگاهی از آثار کارگاه بداهه نویسی در خوشنویسی با موضوع عاشورای حسینی در حال برگزاری است.



بر اساس این گزارش در این نمایشگاه 37 اثر از 21 هنرمند ممتاز خوشنویسی استان به نمایش در آمده است.



این گزارش می افزاید: حسن آهنگران، علی رضائیان، مسعود رنگساز، حسن اعرابی، رضا شیخ محمدی و ... از جمله هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند که آثار خود را با موضوع محرم و با محوریت اشعار، مراثی و احادیث، در خصوص شخصیت و رشادت های سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یارانش به صورت بداهه خلق شده است را به نمایش گذاشته شده اند.



یادآور می شود: علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا تاریخ 24 دی‌ماه به نگارستان اشراق واقع در خیابان شهداء (صفائیه) مراجعه کنند.

