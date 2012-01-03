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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

به صورت دوسویه/

"کمدی الهی" در تئاتر فجر اجرا می‌شود

"کمدی الهی" در تئاتر فجر اجرا می‌شود

نمایش "کمدی الهی، جلد دوزخ" ابراهیم پشت‌کوهی بر اساس کمدی الهی دانته در شکل جدید و به صورت دوسویه در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که کولاژی از شیوه‌های اجرایی تئاترهای خشونت، بی‌چیز، ابزود و مینی‌مالیستی است، محتوایی طنز گونه با رویکردی به اسطوره‌ها و در عین حال نگاهی مدرن به آیین‌ها دارد. نبود قطعیت نیز یکی دیگر از ارکان محتوایی این نمایش است.

شکل اجرایی "کمدی الهی، جلد دوزخ" به گونه‌ای است که به گفته کارگردان نمایش به دو بخش شمال و جنوب تقسیم می‌شود، بازیگران بخش شمال را بازیگران تئاتر تهران، یاسر خاسب، سعید چنگیزیان و مصطفی شب‌خوان تشکیل می‌دهند و در بخش جنوب، بازیگران بندرعباس (اعضای گروه تئاتر تی‌توک) محمد سایهبانی، مجید کشاورز و رضا کولغانی ایفای نقش می‌کنند.


 
پشت‌کوهی در این باره گفت: این نمایش هر چند دوسویه اجرا می‌شود اما در کلیت یکی است و جزئیات هر بخش باهم فرق می‌کند به طوری که تماشاگر در اجرا متوجه این تغییرات می‌شود. وی تأکید کرد: این تجربه به شدت مبنی برمحاسبات ریاضی، نظم و ریتم است و کلام زیاد در آن نقشی ندارد.

"کمدی الهی، جلد دوزخ" که اکنون مراحل تمرین خود را در تهران سپری می‌کند، قرار است در بخش مهمان سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه برود و مدیرتولید و برنامه‌ریز آن محمد قدس است.



 
 
دیگر افرادی که در این اجرا حضور دارند، عبارتند از آهنگساز: بهرنگ عباس‌پور، دستیاران کارگردان: ساقی عطایی و بهروز عباسی، طراح نور: مسعود میرزایی، طراحان لباس: مجید کشاورز و سمیه دهقانی، مدیرصحنه: فرهاد خوشه‌بر، عکاسان: مهدی آشنا دوست، سامی حزنی و دستیار نور پرداز: پیمان بخشی.
کد مطلب 1500519

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