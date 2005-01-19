نبرد پرسپوليس - دانشگاه آزاد در كنار زاينده رود

به گزارش خبرنگار" مهر" با انجام 8 بازي هفته هاي سوم و چهارم اين مسابقات به پايان مي رسد. درمهمترين بازي اين هفته پرسپوليس و دانشگاه آزاد مقابل هم صف آرايي مي كنند . پرسپوليس كه انتظار باخت هفته قبل از پاس را نداشت به ديار نصف جهان مي رود تا با شكست دانشگاه آزاد خود را به صدر جدول نزديك كند .

اين تيم را اصلاني درنياب مغانلو هدايت مي كند . انتخاب يك ارنج مناسب و آماده بودن سبك وزنها مي تواند پرسپوليس را به خواسته خود براسند . دانشگاه آزاد هم در مكان دوم جدول ايستاده است براي رسيدن به صدر جدول به شكست پرسپوليس دوخته اند . شاگردان سيد نعمت خليفه اگر بي باك و افلاكي را در جمع خود داشته باشند مي توانند به خواسته خود برسند.

دراين بازي نبود تفجم و شيخي در وزن اول . خداداد و معتمد دروزن دوم ، ساعي و بي باك دروزن ششم افلاكي و تاجيك دروزن هشتم اوج مسابقات انفرادي روزجمعه است پرسپوليس بعد از اين ديدار بايد با تيم صدرنشين يعني هساي اصفهان ديداركند. اما دانشگاه آزاد يك بازي نه چندان سخت با مازندگاز دارد.

ذوب آهن ميزبان رقابتهاي اين هفته ابتدا با مس كرمان و پس با پاس ديدار مي كند . ذوبي ها كه هفته بيش دست خالي تهران را ترك كردند براي عقب نماندن از تيم ها با اردونشين جدول به كسب حداكثر امتياز است خانگي چشم دوخته است. برنامه كامل بازيهاي اين هفته

جمعه 2/11/83 سالن ملت - اصفهان

هفته سوم

پرسپوليس - دانشگاه آزاد

سايپا - هساي اصفهان

پاس - مازندگاز

هفته چهارم

پرسپوليس - هساي اصفهان

دانشگاه آزاد - مازندگاز

سايپا - مس كرمان

پاس - ذوب آهن