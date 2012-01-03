ورود و خروج مرسولات پستی به استان مرکزی 30 درصد افزایش یافت

محمد داود آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرسولات وارده به این استان نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشته است که این رقم در بخش صادره بیش از 18 درصد می باشد.

وی گفت: در این مدت، 12 میلیون 300 هزار مرسوله پستی وارد استان و 10 میلیون و 200 هزارمرسوله صادره شده است.

داود آبادی با اشاره به اینکه، استان مرکزی مبداء ارسال مرسولات پستی به چند استان جنوبی است، افزود: اکنون بیش از 82 خط مبادله پستی با بهره گیری از آخرین فناوری اطلاعات شامل خرید و فروش اینترنتی و سیستم رهگیری در بخش های شهری، بین شهری و روستایی کار حمل و نقل و جا بجایی مرسولات را بر عهده دارند.

وی گفت: در حال حاضر یک هزار و 551 نقطه تماس شامل دفاتر پستی، صندوق پست و دفاتر خصوصی در مناطق شهری و روستایی استان فعال است.

