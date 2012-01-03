15 دی ماه آغاز ثبت نام حج عمره در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آزاد بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ثبت نام زائران در 78 دفتر مجاز حج و زیارت با حضور ناظران انجام می‌شود.

وی ادامه داد: افرادی که قبل از تاریخ پنج فروردین86 در بانک ملی سپرده‌ گذاری کرده، همچنین افرادی که دارای اولویت یک تا 230 ثبت نام سال 78 در بانک ملت هستند با مراجعه به دفاتر و شرکت‌های زیارتی فارس مراحل ثبت نام را انجام دهند.

مدیر حج و زیارت فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه نقل و انتقال زائران بدون ضابطه غیرقانونی است، گفت: افرادی که دارای فیش بانک ملی و تاریخ سپرده ‌گذاری آنها قبل از پنجم فروردین ماه 86 باشند، بدون هیچ محدویتی منتقل می‌شوند.

آزاد با اشاره به جایگزین کردن یکی از افراد درجه یک خانواده، گفت: زائرانی که دارای فیش بانک ملت سال 87 هستند با در درست داشتن صلح‌ نامه، برای یک ‌بار می‌توانند سند انتقالی را به افراد درجه واگذار کنند.

وی با اشاره به افراد درجه یک زائرین تاکید کرد: افراد درجه یک به معنی پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر است.

مدیر حج و زیارت فارس مرحله اول اعزام زائران استان را 13 بهمن سال جاری اعلام کرد و افزود: مرحله اول اعزام تا 26 اردیبهشت سال 91 انجام می شود.