هیئت رئیسه شورای هیتهای مذهبی ساوجبلاغ انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این انتخابات با توجه به اتمام مهلت قانونی دوره هیئت رئیسه شورای هیئای مذهبی و کانون مداحان این شهرستان و با حضور حجت الاسلام ثابت حاتمی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ و اعضای شورای هیئتهای مذهبی و کانون مداحان برگزار شد.

در این جلسه عبدالله امین رنجبر، رئیس شورای هیئتهای مذهبی، گزارشی مبسوط از فعالیتهای این شورا ارائه کرد.