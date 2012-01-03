هیئت رئیسه شورای هیتهای مذهبی ساوجبلاغ انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این انتخابات با توجه به اتمام مهلت قانونی دوره هیئت رئیسه شورای هیئای مذهبی و کانون مداحان این شهرستان و با حضور حجت الاسلام ثابت حاتمی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ و اعضای شورای هیئتهای مذهبی و کانون مداحان برگزار شد.
در این جلسه عبدالله امین رنجبر، رئیس شورای هیئتهای مذهبی، گزارشی مبسوط از فعالیتهای این شورا ارائه کرد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ نیز در سخنانی ضمن تقدیر از عملکرد هیئت رئیسه قبلی به لحاظ همکاری خوب آنها با اداره تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ ابراز امید واری کرد که اعضای جدید با برنامه ریزی و فعالیت هدفمند گام بلندی در رفع مشکلات و موانع تشکلهای دینی این شهرستان بردارد.
در این جلسه عبدالله امین رنجبر، نظام نصرالهی و صمد پور روستا به ترتیب به عنوان رئیس، مشاور رئیس و دبیر این شورا انتخاب شدند.
نظر شما