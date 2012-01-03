پروژه گازرسانی به روستای "گودین" پیشرفت بسیار کندی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز نشست هدفمندی یارانه ها، در سالن شهدای دولت استاداری کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست، عبدالمجید واحدی گفت: گازرسانی به روستای "چهر" هرسین از برنامه ریزی های انجام شده در حدود چند سال عقب تر است و سخنان مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در این مورد، برای ما قابل قبول نیست.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه افزود: متاسفانه این پروژه هنوز در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد و نیاز به تحرکی بیشتر از این دارد، تا شاید زودتر از اینها شاهد گازرسانی به این روستای هرسین باشیم.

وی تاکید کرد: پروژه گازرسانی به روستای "گودین" کنگاور پیشرفت بسیار کندی دارد که علت اصلی آن از سوی مدیرعامل شرکت گاز استان، وجود معارضین عنوان شده که باید در اسرع وقت مدیران مربوطه نسبت به حل آن اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه گفت: سئوال اینجاست که چرا مسئولان شرکت گاز این مساله را به استانداری به عنوان مرجع عالی مدیریتی در استان کرمانشاه اطلاع نمی دهند تا برای آن فکری اندیشیده شود.

واحدی گفت: خوشبختانه مردم استان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، با دولت همکاری خوبی داشته اند و در این مدت زمان که از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد، شاهد کاهش محسوس مصرف در حاملهای انرژی هستیم.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: برخی ارگانهای نظامی، به شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه بدهکار هستند که مقرر شده است که این موضوع در شورای تامین استان مطرح شود تا بتوانیم مطالبات شرکت آبفای استان را وصول کنیم.

واحدی در پایان از تهیه نامه ای برای ادارات استان برای پرداخت بدهی های خود به شرکت آبفای شهری خبر داد و گفت: نهادها و ادارات باید بدهی های خود به شرکت آبفای شهری را در اسرع وقت پرداخت کنند تا این شرکت هم در انجام خدمات خود دچار مشکلی نشود.

