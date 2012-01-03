آمادگی مشروط اروپا برای مذاکره با ایران / منتظر پاسخ تهران هستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، اتحادیه اروپا از ایران خواست پیش از آنکه مذاکرات ازسرگرفته شود، به نامه اروپا پاسخ دهد.



خبرگزاری فرانسه گزارش داد اتحادیه اروپا امروز با درخواست ایران برای تعیین زمان و مکان ازسرگیری مذاکرات هسته ای که از یک سال پیش میان ایران و گروه پنج به علاوه یک متوقف شده است، مخالفت کرد.



"مایکل مان" سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد: اتحادیه اروپا همچنان منتظر پاسخ تهران به نامه ای است که این اتحادیه در اکتبر گذشته برای ایران ارسال کرده بود.



بر اساس این گزارش، اشتون در آن نامه از تهران خواسته بود اراده خود را برای برطرف کردن دغدغه ها مربوط به ماهیت برنامه هسته ای خود مورد تاکید قرار دهد.



سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد : اشتون برای سعید جلیلی رئیس مذاکره کنندگان ایرانی در اکتبر نامه نوشت و هنوز پاسخ آن را دریافت نکرده است.



سخنگوی اشتون در اظهاراتی که نشان می دهد اروپایی ها تمایل جدی برای گفتگو ندارند، ادعا کرد ایران هنوز به نامه ماه اکتبر اشتون پاسخ نداده است.

وی با بیان اینکه ایرانی ها ابتدا باید به این نامه پاسخ دهند، مدعی شد: ما آماده بحث و مذاکره جدی با ایران هستیم، اما طرف مقابل حق ندارد پیش شرط تعیین کند.



سخنگوی اشتون در پاسخ به سئوالی درباره تحریمهای جدید اروپا علیه ایران گفت: رایزنیها در این مورد آغاز شده است.

وی در اظهاراتی متناقض مدعی شد در صورتی که گفتگویی انجام نشود، اتحادیه اروپا به تشدید تحریمها علیه ایران به موجب راهبرد نزدیکی دوگانه ادامه خواهد داد.



بر اساس گزارش الیوم السابع، ایران از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته است مکان و زمان برای ازسرگیری مذاکرات میان دو طرف را تعیین کند.



رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت منتظریم که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمان و مکان ازسرگیری مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک را تعیین کند.



وی افزود : هنگامی که اشتون زمان و مکان پیشنهادی را اعلام کند، سعید جلیلی و دیگر مذاکره کنندگان ایرانی دیدگاه خود را بیان خواهند کرد و در جریان تماسها، توافق نهایی میان طرفین به دست خواهد آمد.