ایستگاه مترو پیروزی آماده بهره برداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، هابیل درویش با بیان اینکه ایستگاه مترو تجریش تکمیل شده و پله برقی‌های این ایستگاه در حال نصب است گفت: بلافاصله پس از تکمیل عملیات نصب، ایستگاه به بهره برداری رسید. چرا که به دلیل عمق زیاد این ایستگاه ، بدون نصب پله برقی امکان بهره برداری از آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: ایستگاه ارم سبز نیز در فرصت باقی مانده تا پایان سال به بهره برداری رسمی می رسد تا با اتصال خط 4 مترو به خط 5 (تهران- کرج) دسترسی ها تسهیل شده و گامی دیگر در راستای تکمیل و ایجاد شبکه ای منسجم از خطوط مترو برداشته شود.

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه ابراز امیدواری کرد که با پرداخت اعتبارات مصوب و قانونی مترو تا پایان سال ، شرایط لازم برای تکمیل و بهره برداری از ایستگاه هایی که در دست تکمیل هستند فراهم شود و مترو تهران بتواند با ظرفیت بیشتر به شهروندان خدمات رسانی کند.