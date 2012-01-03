۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

کفاشیان عضو کمیته فوتسال فیفا شد

"جرومی والکه"، دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال نامه‌ای به علی کفاشیان، از عضویت وی در کمیته فوتسال خبر داد.

﻿به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال نامه‌ای به علی کفاشیان اعلام کرد که وی به عنوان عضو کمیته فوتسال فیفا انتخاب شده است.

در قسمتی از این نامه آمده است: بسیار خوشحالیم که شما به عنوان عضو کمیته فوتسال فیفا انتخاب شده‌اید. برهمین اساس صمیمانه ترین تبریک ما را به مناسب این انتخاب پذیرا باشید. ما برای شما در پست جدید فیفا، آرزوی موفقیت می‌کنیم و مشتاقانه در انتظار ملاقات شما در زوریخ هستیم.

عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشورمان نیز عضو کمیته فوتسال AFC است.

