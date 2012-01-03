فارس پیشرو فعالیت های ماندگار در بازسازی عتبات عالیات باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین در دیدار با رئیس و اعضای ستادی، ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس، گفت: تلاش و فعالیت های این بخش باید به ارائه کارهای ماندگار برای معرفی به نسل های بعدی منتهی شود و این حرکت ارزنده، نحوه قضاوت آیندگان را در مورد مردم استان فارس تعیین خواهد کرد.

وی تاکید کرد: باید از فرصت های به وجود آمده برای بازسازی حرم های شریف حداکثر استفاده را انجام داد و با وجود هنرمندان متعدد در فارس، انجام این امر با سهولت و برکات بیشتری همراه خواهد بود.

استاندار فارس با اشاره به مشارکت و همدلی بالای مردم استان فارس در اهدای وسایل و اعتبارات مورد نیاز بازسازی عتبات عالیات، اظهار داشت: پاک ترین عاطفه ها و ارزنده ترین نیات، به یاری و مشارکت در این امر مهم معنوی برخواسته اند و به همین لحاظ نیز باید در حراست و بهره گیری از این اعتبارات و هدایا دقت نظر بیشتری اعمال شود.

در این جلسه پرچم جدید بارگاه منور حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب(ع) رونمایی شد و همچنین دو لوح تقدیر از طرف تولیت حرم مطهر آن حضرت(ع) و تولیت بارگاه ملکوتی حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، به نمایندگی از مردم فارس، به صادق عابدین تقدیم شد.