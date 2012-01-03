1400 متقاضی تسهیلات مشاغل خانگی در سرپل ذهاب ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، میرزا مراد پیرو ظهر سه شنبه در جلسه کمیته اشتغال شهرستان سرپل ذهاب گفت: سهم تعهد اشتغال شهرستان سرپل ذهاب در سال جاری 2141 نفر است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب افزود: شهرستان سرپل ذهاب بعد از شهرستان دالاهو رتبه دوم را از نظر ایجاد اشتغال در سطح استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است.

پیرو تاکید کرد: برای ساماندهی مشاغل خانگی در شهرستان سرپل ذهاب اعتباری در حدود 27 میلیارد و 680 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی گفت: تاکنون 1400 متقاضی برای استفاده از تسهیلات مشاغل خانگی در شهرستان سرپل ذهاب ثبت نام کرده اند که برای 702 نفر از این افراد مجوز صادر شده است.

فرماندار سرپل ذهاب در پایان گفت: از این تعداد، تاکنون 406 طرح برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده است.

