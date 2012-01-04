2300 تن آرد در تایباد صرفه جویی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن باقری گفت: اجرای این قانون بر کیفیت نان در شهرستان نیز تاثیر مثبت گذاشته است و در 9 ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته شاهد کاهش مصرف آرد در نانوایی های شهرستان بوده ایم.

معاون فرماندار تایباد با بیان اینکه در 9 ماهه سال 89 و قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف ماهیانه نانوانایی های شهرستان بین 620 تا 750 تن آرد بوده است، اظهار داشت: در مدت مشابه سال جاری مصرف آرد به 370 تا 520 تن کاهش یافته است.

باقری ادامه داد: مصرف آرد در فصول بهار، تابستان و پاییز 89 بالغ بر شش میلیون و 367 هزار کیلو بوده که در مدت مشابه در سال جاری به چهار میلیون و 55 هزار کیلو رسیده است.

وی به کاهش مصرف آرد در روستاها اشاره کرد و گفت: آرد روستایی نیز با کاهش یک سومی روبرو بوده است.