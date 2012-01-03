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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

زارع:

134 هزار دهیار در آذربایجان غربی تحت آموزش قرار گرفتند

134 هزار دهیار در آذربایجان غربی تحت آموزش قرار گرفتند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی گفت: دوره آموزشی 134 هزار دهیار روستاهای استان امروز سه شنبه با هدف آموزش در زمینه قوانین و مقررات این نهاد در ارومیه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب زارع ظهر سه شنبه در آیین آغاز به کار این دوره با تاکید بر لزوم توجه به قوانین و ضرورت ارتقا دانش فنی دهیاران در روستاها گفت: افزون بر 134 هزار دهیار روستاهای سراسر استان آموزش های لازم در زمینه قوانین و مقرارت مرتبط را طی می کنند.

وی ادامه داد: امر آموزش برای همگان الزامی است و این امر در تخصص افرادی که مسئولیت خدمت بر مردم را برعهده دارند ضرورتی دوچندان پیدا می کند.

زارع یاد آور شد: این دوره ها شامل دوره های رایانه و استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی و نیز دوره های گردشگری و میراث فرهنگی برای دهیاران واجد شرایط است.

مدیرکل دفتر امور روستایی تاکید کرد: طی برنامه ریزی انجام شده در سال جاری این آموزش ها افزون بر دویست هزار نفر ساعت برگزار خواهد شد که برای مدت محدود باقی مانده از سال رقمی بی نظیر است.

زارع گفت: این دوره های با همکاری دانشگاه صنعتی ارومیه و مرکز آموزش و پژوهش و استانداری آذربایجان غربی و سازمان مدیریت صنعتی به مدت سه ماه برگزار می شود.

کد مطلب 1500554

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