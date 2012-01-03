همایش بررسی تحلیلی ماده 100 قانون شهرداریها در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا علیزاده اظهار داشت: همایش بررسی تحلیلی ماده 100 قانون شهرداری ها با محوریت ساخت و ساز غیر مجاز برگزار می شود.

وی ابراز داشت: ماده 100 قانون شهرداریها از جمله مواد بسیار کاربردی است که لازم است بیش از پیش به آن پرداخته شود.

وی افزود: براساس قانون شهرداریها در اجرای تبصره یک ماده 100 این قانون، در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی و اصول بهداشتی، فرایند ساخت و ساز غیرمجاز تلقی شده، مالک موظف به پرداخت جریمه و در نهایت رای تخریب بنا صادر می شود.

علیزاده اظهارداشت: در حال حاضر بزرگترین دغدغه فکری جامعه نظام مهندسی کشور رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهاست که مسئولان و مدیران شهری بر رفع آن تاکید دارند.

همایش بررسی تحلیلی ماده 100 قانونشهرداری ها با موضوع ساخت و ساز غیر مجاز چهارشنبه هفته جاری مصادف با چهاردهم دی ماه جاری در مکان عظیمیه، سالن اجتماعات ساختمان دادگستری برگزار می شود.

این همایش ساعت 11 تا 13 با سخنرانی علیرضا علیزاده مشاور شهردار و مدیر حقوقی و اجرائیات شهرداری کرج برگزار می شود.