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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۸:۵۵

صلاحی با مهر مطرح کرد:

متعرضین به خط قرمز نظام توسط مردم حذف می شوند

متعرضین به خط قرمز نظام توسط مردم حذف می شوند

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هرشخص یا گروهی بخواهد از خط قرمز نظام عبورکند توسط مردم حذف خواهد شد.

اسحاق صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی  و برگزاری تقریبا یک انتخابات در هرسال گفت: از این حیث می توان گفت مردم سالاری در جمهوری اسلامی ایران به طور کامل وجود دارد.

وی درادامه خطاب به جریان های سیاسی  برای حضور در عرصه انتخابات و رقابت با یکدیگر گفت: احزاب سیاسی  با توجه به حساسیت های  بین المللی و داخلی باید در دایره ای بازی کنند به نام نظام جمهوری اسلامی و عبور از این خط قرمز نه به صلاح آنها و نه به صلاح جامعه است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین خاطر نشان کرد: هرشخص یا گروهی بخواهد از خط قرمز نظام عبورکند توسط مردم حذف خواهد شد.

صلاحی  با اشاره به نقش خواص در جامعه و گروه های سیاسی و مدیریت صحنه سیاسی کشور از سوی خواص اظهار داشت: جریان های سیاسی برای رقابت با یکدیگر باید زیر چتر ولایت و قانون اساسی و بر محور محتوای اسلام تلاش کنند و مردم را به صحنه بیاورند.

کد مطلب 1500558

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