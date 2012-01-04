متعرضین به خط قرمز نظام توسط مردم حذف می شوند

اسحاق صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری تقریبا یک انتخابات در هرسال گفت: از این حیث می توان گفت مردم سالاری در جمهوری اسلامی ایران به طور کامل وجود دارد.

وی درادامه خطاب به جریان های سیاسی برای حضور در عرصه انتخابات و رقابت با یکدیگر گفت: احزاب سیاسی با توجه به حساسیت های بین المللی و داخلی باید در دایره ای بازی کنند به نام نظام جمهوری اسلامی و عبور از این خط قرمز نه به صلاح آنها و نه به صلاح جامعه است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین خاطر نشان کرد: هرشخص یا گروهی بخواهد از خط قرمز نظام عبورکند توسط مردم حذف خواهد شد.

صلاحی با اشاره به نقش خواص در جامعه و گروه های سیاسی و مدیریت صحنه سیاسی کشور از سوی خواص اظهار داشت: جریان های سیاسی برای رقابت با یکدیگر باید زیر چتر ولایت و قانون اساسی و بر محور محتوای اسلام تلاش کنند و مردم را به صحنه بیاورند.