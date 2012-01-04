برای المپیک روز شمار داریم/ فقط به فکر عکس یادگاری نباشند

غلامرضا محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طبق برنامه قصد داریم از 30 دیماه اردوی آمادگی تیم ملی را برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا آغاز کنیم.
وی ادامه داد: در وهله اول علاوه بر حضور در کره جنوبی و مسابقات قارهای شرکت در جام "یاشار دوغو" ترکیه را در برنامه داریم که اسامی نفرات موردنظر خود برای این مسابقات را بعد از پایان لیگ در اواخر دیماه آغاز میکنیم.
دارنده دو مدال نقره جهان با اشاره به اینکه تیم ملی کشتی آزاد در حال حاضر شرایط بسیار خوبی دارد، اظهار داشت: شرایط امروز ما با چهار سال پیش قابل مقایسه نیست و در حال حاضر در هر وزن کشتی گیران خوبی داریم. به همین خاطر برای مسابقاتی مانند قهرمانی آسیا و جام جهانی دغدغه زیادی نداریم.
دارنده دو مدال برنز جهان تصریح کرد: ما روز شمار به همراه کلیه برنامههای خود را برای شرکت در المپیک لندن به کمیته ملی المپیک ارائه کردهایم و باید در وهله اول در مسابقات گزینشی قزاقستان سه سهمیه مناسب را کسب کنیم البته "تایمازوف" ازبکستانی قهرمان المپیک هنوز سهمیه کسب نکرده است و فکر میکنم فقط در 120 کیلوگرم کمی کار ما برای کسب سهمیه مشکل باشد.
دارنده چند مدال قهرمانی آسیا در پایان خاطر نشان کرد: تیمهای ملی کشتی در آستانه رقابتهای المپیک لندن نیازمند توجه بیش از گذشته هستند باید تمامی عوامل از جمله صدا و سیما و رسانههای گروهی حامی ورزش اول کشور باشند و فقط شرایطی پیش نیاید که در چند هفته مانده به این رویداد همه به فکر گرفتن عکس یادگاری باشند.
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