مساجد و مدارس کرمانشاه 400 میلیون تومان بدهی به شرکت آبفا دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بنکداری، ظهر سه شنبه در نشست بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه بیشترین طلب را نزد ارگانهای نظامی و انتظامی دارد و بعد از این ارگانها، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش بیشترین بدهکاری را به ما دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه تاکید کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کرمانشاه، مصرف آب در استان نسبت به دوره مشابه قبل از هدفمندی یارانه ها، بیش از 8 درصد کاهش داشته است.

بنکداری افزود: در یکسال قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مصرف آب در استان 99 میلیون متر مکعب بود اما بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، میزان مصرف آب در استان کرمانشاه به 91 میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه گفت: مطالبات شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در حوزه مصارف خانگی 62 درصد نسبت به قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش دارد.

وی تاکید کرد: قبل از هدفمندی یارانه ها، میزان وصول مطالبات شرکت آبفای شهری استان حدود 100 میلیارد ریال بوده، ولی با اجرای این قانون، مطالبات ما به 170 میلیارد ریال افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه گفت: هم اکنون مساجد و مدارس استان، در حدود 400 میلیون تومان بدهی به این شرکت دارند که هر بار این مبالغ در قبض های آنها تکرار می شود.

بنکداری افزود: از آغاز سالجاری تاکنون 14 میلیارد ریال، درآمد این شرکت از محل آب بها بوده است که 50 درصد از این درآمدها، به خزانه دولت مستردد می شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه قیمت هر متر مکعب آب تولیدی در کرمانشاه رقمی در حدود 2 هزار ریال است، تاکید کرد: این رقم در حالی است که متوسط کشوری برای تولید هر متر مکعب آب، حدود هفت هزار ریال است.

