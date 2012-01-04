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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۹:۱۶

دنکوب در گفتگو با مهر:

ایجاد اشتغال در صندوق مهر رضا (ع) علی آباد 150 درصد رشد یافت

ایجاد اشتغال در صندوق مهر رضا (ع) علی آباد 150 درصد رشد یافت

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس صندوق مهر امام رضا (ع) علی آبادکتول گفت: ایجاد اشتغال در این صندوق طی سالجاری 150 درصد رشد یافت.

حسن دنکوب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سهمیه اشتغال سالجاری این صندوق 120 نفر بود که تاکنون 160 نفر در آن مشغول به کار شده اند.

وی اظهار داشت: برای این میزان شغل بیش از 9 میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

دنکوب بیان داشت: از محل اعتبارات داخلی صندوق مهر نیز در سالجاری 75 مورد اشتغال ثابت در بخش های خدماتی، توزیعی، کشاورزی و دامپروری ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: در بخش مشاغل خانگی نیز 260 مورد از متقاضیان در بخش های خیاطی، کامپیوتر، دامداری، باغداری، بوقلمون، بلدرچین و اردک به بانک ملی معرفی شده اند.

علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1500565

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