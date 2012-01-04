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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

کنفرانس وب ایران بهمن ماه برگزار می شود

کنفرانس وب ایران بهمن ماه برگزار می شود

کنفرانس وب ایران همزمان با پایان چهارمین جشنواره وب ایران٬ ششم بهمن ماه امسال در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس وب ایران با ارائه کارگاههای آموزشی معتبر از سوی کنسرسیوم وب جهانی (W3C)٬ جشنواره WebbyAward و جهاد دانشگاهی ایران و برخی شرکتهای معتبر داخلی و بین المللی همراه است.

مدیر توسعه اروپا، آسیا و خاورمیانه کنسرسیوم وب جهانی و نماینده جشنواره "وبی آوارد" از جمله مهمانان ویژه بین المللی این کنفرانس هستند.
 
شرکت کنندگان در کنفرانس وب ایران گواهی نامه معتبر بین المللی را از سوی جشنواره وب ایران٬ کنسرسیوم وب جهانی و جهاد دانشگاهی دریافت می کنند.
 
این کنفرانس در سالن همایش های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود و نشانی اینترنتی http://iranwebfestival.com/fa/page/web-conference برای مراحل ثبت نام و موضوعات سخنرانی ها و کارگاهها در دسترس است.
کد مطلب 1500571

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