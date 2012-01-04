کنفرانس وب ایران بهمن ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس وب ایران با ارائه کارگاههای آموزشی معتبر از سوی کنسرسیوم وب جهانی (W3C)٬ جشنواره WebbyAward و جهاد دانشگاهی ایران و برخی شرکتهای معتبر داخلی و بین المللی همراه است.

مدیر توسعه اروپا، آسیا و خاورمیانه کنسرسیوم وب جهانی و نماینده جشنواره "وبی آوارد" از جمله مهمانان ویژه بین المللی این کنفرانس هستند.

شرکت کنندگان در کنفرانس وب ایران گواهی نامه معتبر بین المللی را از سوی جشنواره وب ایران٬ کنسرسیوم وب جهانی و جهاد دانشگاهی دریافت می کنند.