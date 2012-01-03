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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

نجفی:

تعاونیهای مسکن مهر کرمانشاه برای گرفتن سهم آورده متقاضیان بیشتر تلاش کنند

تعاونیهای مسکن مهر کرمانشاه برای گرفتن سهم آورده متقاضیان بیشتر تلاش کنند

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه گفت: تعاونیهای مسکن مهر استان کرمانشاه باید برای گرفتن سهم آورده مورد نظر از متقاضیان تلاش خود را بیشتر از پیش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر سه شنبه طهماسب نجفی در جلسه شورای مسکن استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: خوشبختانه با حمایتهای خوب مدیران ارشد استان از پروژه های مسکن مهر، شاهد سرعت و کیفیت بالای این واحدها هستیم.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: باید کار ساخت و ساز و کیفیت پروژه های مسکن مهر استان با استانداردهای مقاوم سازی روز مطابقت کامل داشته باشند و تحت نظر مهندسین ناظر با تجربه احداث شوند.

نجفی افزود: تعاونیهای مسکن مهر باید برای گرفتن سهم آورده مورد نظر از متقاضیان تلاش خود  را بیشتر از پیش کنند.

کد مطلب 1500572

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