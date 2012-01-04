برای تیم سایپای شمال کم کاری نکردم/ نظری در مورد کسر قراردادم ندارم

مصطفی آقاجانی، کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار با بیان این مطلب افزود: در مسابقات جهانی از ناحیه پا آسیب دیدم و نتوانستم در این رقابت‌ها نتیجه خوبی کسب کنم.

وی ادامه داد: برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد با تیم سایپا به توافق رسیدم و به دنبال آن بودم که برای این تیم مثمرثمر باشم.

آقاجانی تصریح کرد: به نظر کادر فنی این تیم احترام می‌گذارم بهرحال در چند هفته مجبور شدم هر هفته چند کیلو از وزنم کم کنم و نتوانستم نتیجه خوبی به دست آورم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در مورد کم شدن از رقم قراردادم نظر خاصی ندارم این یک مشکل داخلی است ولی بهرحال باور کنید کم کاری نکردم.

مصطفی آقاجانی و علیرضا گودرزی، کشتی گیران ملی پوش اوزان 60 و 84 کیلوگرم تیم سایپای شمال ضعیف ترین کشتی گیران رقابت‌های لیگ بودند که در تمامی مسابقات خود شکست خوردند. به همین دلیل میرعمادیان سرمربی تیم سایپا شمال اعلام کرد با نظر مسئولان این تیم 20 تا 30 درصد مبلغ قرارداد این نفرات کسر شده است.