رضا سوخته سرایی، دارنده دو مدال نقره سنگین وزن جهان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: پس از حدود 20 سال به کشتی بازگشتهایم و آمدهایم که هر کمکی از نظر مادی و معنوی از دستمان برمیآید برای کشتی انجام دهیم.
وی در مورد اینکه گفته میشود با حضور اعضای این شورا کار مربیان تیم ملی دچار اختلال میشود، اظهار داشت: تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در حاضر تیمهای قدرتمندی هستند که میتوانند در رقابتهای المپیک نتیجه خوبی را بدست بیاورند و بهترین از محمد بنا و غلامرضا محمدی برای کار در راس تیمهای ملی کشتی نداریم.
سوخته سرایی با تاکید بر اینکه برای وصل کردن به کشتی بازگشتهاند، گفت: در این مدت کوتاه فقط میتوان از نظر روحی تیمهای ملی کشتی را تقویت کرد تا کشتی گیران بتوانند باعث افتخار ورزش ایران شوند.
وی در مورد جایگاه و نقش شورای سیاستگذاری فدراسیون کشتی گفت: تاکنون چند جلسه با حضور اعضای شورا که قرار است با پنج نفر اداره شود برگزار کردهایم و بزودی شرح وظایف اعضای شورا با تایید مسئولان فدراسیون کشتی مشخص خواهد شد.
سوخته سرایی در مورد اینکه گفته میشود بیشتر اعضای این کمیته سالها از کشتی دور بودهاند و به همین دلیل نمیتوانند در مورد شرایط فعلی کشتی تصمیم گیری کنند، خاطر نشان کرد: از دور در جریان مسائل بودهایم ضمن اینکه در همین مدت نیز نشستهایی را با برخی از کارشناسان و نفرات نخبه برگزار کرده و خواهیم کرد. برنامههای اصلی ما در این شورا پس از المپیک آغاز خواهد شد.
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