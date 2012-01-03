بی سوادی در یزد ریشه کن شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی ظهر سه شنبه در جمع آموزشیاران نهضت سواد آموزی شهرستان یزد اظهار داشت: انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب عظیم در تمام ابعاد به ویژه به لحاظ فرهنگی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب مبارزه با پدیده شوم بی سوادی مورد توجه قرار گرفت و این مسئله آنقدر حائز اهمیت بود که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) فرمان تشکیل نهضت سواد آموزی را در هفتم دیماه 58 صادر کردند.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه نهضت سوادآموزی تنها خواندن و نوشتن صرف نیست، بیان داشت: باید با گسترش سواد و آموزش که یکی از اصول زیر بنایی توسعه هر کشور محسوب می شود، افراد بی سواد جامعه را با محیط اطراف خود که همواره در حال تغییر و تحول است، آشنا کرد.

وی سوادآموزی را وسیله ای مهم برای برقراری ارتباط گسترده افراد با محیط پیرامون خود دانست.

سیفی یادآور شد: توانسته ایم با تلاش و پیگیری مستمر همه مسئولان در سنین 10 تا 49 سال با 97 درصد (صفر آماری) بی سوادی را از یزد ریشه کن کنیم.

وی با تاکید بر اینکه آموزشیاران نهضت سوادآموزی همانند مجاهدانی هستند که با سلاح دانش، ایمان و بردباری به مقابله با جهل وبی سوادی پرداخته اند، تصریح کرد: نهضت سواد آموزی در راستای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی گام برداشته و در این زمینه آموزشیاران نهضت سوادآموزی با یک عزم راسخ و برنامه ریزی مناسب درصدد ریشه کن کردن بی سوادی و یاری رساندن به اقشار محروم و بی سواد جامعه هستند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرده اند.

در این مراسم از آموزشیاران نهضت سواد آموزی شهرستان یزد تجلیل شد.