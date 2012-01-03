اعضای هیئت بازرسی انتخابات مجلس در شهرستان صحنه انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی، صبح امروز طی احکام جداگانه ای، "بخش علی کرمی" بخشدار مرکزی، "فرهاد رحیمی" مدیر آموزش و پرورش و "نوربخش حاتمی" مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صحنه را به عنوان رئیس، دبیر و عضو هیئت بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان انتخاب کرد.

در این احکام آمده است: در راستای اجرای ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به موجب این احکام به عنوان رئیس، دبیر و عضو هیئت بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی صحنه منصوب می شوید.

در ادامه می خوانیم: امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات موجود و اتخاذ سایر تمهیدات در راستای حسن اجرای قانون، بازرسی و کنترل جریان انتخابات موفق باشید.

در پایان این احکام آمده است: رصد کردن تبلیغات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، برقراری هماهنگی بین اعضای شعبه ها از مرحله ثبت نام تا روز اخذ رأی، ابلاغ دستورالعملها به اعضای تحت سرپرستی، کمک به رفع مشکلات هیئت اجرایی، دریافت گزارش هیئتهای تحت سرپرستی و اقدام برای انجام آنها را از جمله وظایف هیئتهای بازرسی انتخابات است.

