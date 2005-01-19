فيلم"نزديكتر" صدرنشين جدول فروش انگلستان

" جوليا رابرتز" و" كليواوون " درنمايي ازفيلم " نزديك تر"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثركه ازحضور" جوليا رابرتز"،" جودلاو"،" كليواوون " و" ناتالي پورتمن "با فروش يك ميليون و57 هزارپوند درگيشه مواجه شد.

" اوون " و" پورتمن " نه تنها به پاس ايفاي نقششان دراين اثرتنديس گوي طلايي را ازآن خود كردند بلكه نامزد دريافت جايزه بافتا نيزهستند.

اين هفته فيلم كنايه آميز" تيم آمريكايي " بافروش 1 ميليون و53 هزارپوند به مقام دوم جدول قناعت كرد.اين اثركمدي به هنگام نمايش درآمريكا موجبات خشم سران كاخ سفيد را فراهم كرد.

اين فيلم كه ازحضورعروسك هاي خيمه شب بازي سود مي جويد تروريسم جهاني ونحوه مبارزه آمريكا با آن را به سخره مي گيرد.

" تيم آمريكايي : پليس جهاني" كاري ديگرازخالقان مجموعه تلوزيوني "ساوت پارك" است كه درزمان نمايش جنجال بسياري را بوجود آورد.

فهرست كامل پنج فيلم پرفروش آمريكا به شرح ذيل است :

1. نزديك تر- 1 ميليون و57 هزارپوند

2.تيم آمريكا -1 ميليون و53 هزارپوند

3.White Noise- يك ميليون و38 هزارپوند

4. خلبان - 980 هزارپوند

5. بچه ميليون دلاري -800 هزارپوند

