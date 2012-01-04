دلایل لغو مسابقه انتخابی تیم ملی مشخص شد/ پشت پرده نامه به فدراسیون جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان فدراسیون کشتی در حالی که بخشنامه برگزاری مسابقات انتخابی تیم کشتی فرنگی جوانان را برای روزهای 20 تا 22 دی‌ماه به استان‌ها ارسال کرده بودند، به یکباره برگزاری این رقابت‌‎ها به تعویق افتاد. بر این اساس گفته می شود دلیل لغو این مسابقات بازسازی سالن شماره 2 خانه کشتی بوده است.

خبر دیگر از کشتی ایران اینکه بالاخره مشخص شد که فدراسیون جهانی کشتی نامه‌ای را در مورد دلایل تغییر یزدانی خرم به فدراسیون کشتی ایران ارسال کرده است. در این راستا فدراسیون کشتی ایران نامه‌ای به فیلا ارسال کرده است که فدراسیون جهانی نیز پس از پاسخ فدراسیون ایران در مورد برگزاری انتخابات بصورت آزاد و در زمان قانونی اعلام کرده است تا زمان انتخابات از خطیب حمایت خواهد کرد.

در این میان فردی به نام رضا فتاحی که خود را مشاور "رافائل مارتینتی"، رئیس سوئیسی فیلا می‌داند در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد نزدیکان یزدانی خرم رئیس سابق فدراسیون کشتی از فیلا خواسته‌اند چنین نامه‌ای نوشته شود که جعفر اولیاء، سرپرست پیشین تیم‌های ملی کشتی و سید اکبر میری روشن، رئیس پیشین کمیته روابط بین الملل کشتی این مورد را بطور کلی رد کرده و اعلام کردند وطن پرستی بر هر چیزی ارجحیت دارد.

همچنین در حالی که گفته می‌شود بابل به عنوان میزبان فینال لیگ برتر کشتی آزاد در روز 26 دی‌ماه انتخاب شده است از فدراسیون کشتی خبر می‌رسد هنوز از میان شهرهای بابل، سبزوار و همدان میزبان این رقابت‌ها مشخص نشده و قرار است بزودی جلسه‌ای در این زمینه برگزار شده و میزبان مسابقات تعیین شود.