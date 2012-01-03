به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه فیروزی سه شنبه در دومین کارگاه آموزشی تربیت مربی احکام که با حضور 120 نفر مبلغه در حوزه علمیه خواهران امام جعفر صادق(ع) شاهرود برگزار شد، افزود: مبلغات باید خوب مطاله کرده، دوره های تخصصی تبلیغ را بگذرانند تا بتوانند در مقابل خطرات و شبهاتی که دشمنان برای نسل جوان ایجاد می‌کنند، پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: مبلغات باید با بصیرت و آگاهی از رواج بیان احکام جعلی و خرافات در جامعه جلوگیری کنند.

فیروزی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان اظهار داشت: امروزه وظیفه مبلغات دین بیشتر شده و باید تمام تلاش خود را در راه گسترش مفاهیم و معانی قرآن کریم در جامعه و تبیین احکام اسلامی بویژه نسل جوان انجام دهند.

استاد جامعه الزهراء قم، مبلغات را از جمله گروه های تاثیر گذار در جامعه عنوان کرد و گفت: تاثیر این گروه ها بر افکار مردم همواره آماج تحرکها و توطئه های دشمنان است.

تدریس احکام طهارت، نماز و روزه، خمس و زکات، از جمله مطالبی بود که در این کارگاه دو روزه آموزش داده شد.

کارگاه آموزشی تربیت مربی احکام با همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و همکاری حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) خواهران شاهرود ویژه مبلغات حوزه به مدت دو روز برگزار شد.