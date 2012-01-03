  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

برگزاری نمایشگاه "از یابنده تقاضا می شود" در تبریز

برگزاری نمایشگاه "از یابنده تقاضا می شود" در تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: نمایشگاه تصویر سازی های مینی مال تورج صابری وند با عنوان "از یابنده تقاضا می شود" روز جمعه 16 دی ماه در گالری سرو تبریز گشایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آیین گشایش این نمایشگاه  کتاب " از یابنده تقاضا می شود"با تصویر سازی تورج صابری وند و  شعرهای حمید جعفری نیز رونمایی خواهد شد.

تورج صابری وند پوسترساز مینی مال تا کنون در بیش از 40 نمایشگاه وفستیوال داخلی و بین المللی چون بینال تویاما ژاپن ، پوستر های سیاسیا مریکا، بینال ایدز اکراین، پوسترهای مثبت استرالیا، جرات برای خشمآ لمان شرکت داشته و افتخارات بسیاری کسب کرده است.

حمید جعفری روزنامه نگار و نویسنده  است و مقالات و آثار او در روزنامه های مختلفی به چاپ رسیده است.

این نمایشگاه تا 28 دی از ساعت 16 تا 20 در گالری سرو واقع در خیابان آزادی ،نبش خیابان گلگشت میزبان علاقمندان خواهد بود.

کد مطلب 1500587

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها