برگزاری نمایشگاه "از یابنده تقاضا می شود" در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آیین گشایش این نمایشگاه کتاب " از یابنده تقاضا می شود"با تصویر سازی تورج صابری وند و شعرهای حمید جعفری نیز رونمایی خواهد شد.

تورج صابری وند پوسترساز مینی مال تا کنون در بیش از 40 نمایشگاه وفستیوال داخلی و بین المللی چون بینال تویاما ژاپن ، پوستر های سیاسیا مریکا، بینال ایدز اکراین، پوسترهای مثبت استرالیا، جرات برای خشمآ لمان شرکت داشته و افتخارات بسیاری کسب کرده است.

حمید جعفری روزنامه نگار و نویسنده است و مقالات و آثار او در روزنامه های مختلفی به چاپ رسیده است.

این نمایشگاه تا 28 دی از ساعت 16 تا 20 در گالری سرو واقع در خیابان آزادی ،نبش خیابان گلگشت میزبان علاقمندان خواهد بود.