کمیته استانی مقابله با پدیده گرد و غبار در سمنان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که سه شنبه با حضور معاون برنامه ریزی، دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان و اعضاء در استانداری این استان برگزار شد پس از بحث و بررسی و ارائه نقطه نظرات دبیران کارگروه ها 24 مصوبه در بخش های مختلف را تصویب کردند.

ایجاد طرح جامع منطقه نمونه گردشگری در جنگل ابر در کارگروه گردشگری، ارزیابی طرح سلامت کارکنان دولت و همچنین تدوین سند توسعه سلامت استان در برنامه پنجم توسعه از جمله مواردی بود که در این جلسه تصویب و مقرر شد اعتبار مورد نیاز تدوین سند از محل مرجع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای دانشگاه علوم پزشکی سمنان تامین شود.

در بخش کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی نیز مواردی چون تعیین کاربری قسمتی از پلاک 9/25 گرمسار، تعیین کاربری مسکونی به مساحت 10 هکتار در حریم مهدیشهر جهت احداث مسکن مهر و افزایش محدوده به مساحت 10 هکتار اراضی حد جنوب شهرک امام در میامی تصویب شد.

افزایش محدوده به مساحت پنج هکتار در شهر مجن، تعیین کاربری جهت احداث نیروگاه بادی در حریم شهمیرزاد، تعیین کاربری فرهنگی، ورزشی و توانبخشی به مساحت 23 هزارو 614 متر مربع جهت بنیاد شهید و ایثارگران، تعیین کاربری تفریحی، گردشگری در شاهرود به مساعت 20 هزارو 829 متر مربع و تعیین کاربری آموزش عالی در این شهر جهت دانشگاه آزاد و پیام نور از دیگر مصوبه های بخش کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی در جلسه شورای برنامه ریزی استان سمنان بود.

تعیین کاربری ورزشی در حریم شاهرود به مساحت شش هکتار جهت احداث مجتمع فرهنگی ورزشی بانوان، تعیین کاربری آموزشی به مساحت 22 هزار و 400 متر مربع جهت احداث پژوهشکده رویان مهدیشهر، تعیین کاربری آموزشی عالی در حریم سمنان جهت احداث پژوهشکده مطالعان کویر و تعیین کاربری تفریحی، گردشگری در حریم سمنان از دیگر مواردی بود که در این جلسه توسط اعضاء به تصویب رسید.