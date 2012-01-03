نخستین بخشدار درح معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی در مراسم افتتاح این بخشداری اظهار داشت: امروز در تقسیمات کشوری و در نقشه ایران اسلامی درح به عنوان واحد سیاسی بخش نامگذاری شده که این به خاطر استحقاق مردم خوب، متدین و مرزبانان غیور این منطقه است.

محمدابراهیم افشاری تصریح کرد: برای ارتقای این بخش کمبودهایی وجود داشت اما به دلیل حساسیت منطقه و مرزی بودن آن این ارتقا انجام و آرزوی دیرینه مردم محقق شد.

وی ادامه داد: با استقرار نمایندگی سازمان‌ها و ادارات و تبدیل شدن روستا به شهر و با توجه ویژه دولت خدمتگزار به توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، چهره این منطقه هرچه سریع ‌تر عوض خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی به مزیت‌های این منطقه به ویژه مرز رسمی ماهیرود و گمرک استان در این بخش اشاره کرد و افزود: امروز مرزها نه تنها تهدید نیستند بلکه فرصتی برای توسعه محسوب می ‌شود و ما در توسعه استان و حل مشکلات اشتغال نگاهمان به مرز نگاه ویژه‌ای است.

افشاری با بیان اینکه مرزها در توسعه اقتصاد، صادرات و واردات نقش ویژه‌ای دارند به سفر چهارم هیئت دولت به استان اشاره کرد و افزود: در این سفر مجوز واردات دام زنده از بازارچه مرزی ماهیرود و دوکوهانه و برخی واردات و صادرات اخذ شده است.

وی به سفر رئیس کل گمرک به استان اشاره کرد و افزود: در این سفر تفاهمنامه بسیار خوبی بین گمرک کشور و استانداری خراسان جنوبی به امضا رسید که تأثیر مستقیمی بر ارتقای سطح درآمد و معیشت مردم این بخش خواهد گذاشت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: ما هنوز از تمامی ظرفیت‌های این منطقه استفاده نکرده‌ایم.

صادرات 171 میلیون دلار کالا از بازارچه مرزی ماهیرود

وی به 171 میلیون دلار صادرات کالاهای ایرانی از بازارچه مرزی ماهیرود اشاره کرد و افزود: باید تلاش کرد با توجه به مصوبه اخیر در مورد واردات دام از مرزهای استان و با فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم از قبیل کشتارگاه و سردخانه‌ های بزرگ، بخش زیادی از گوشت استان و کشور را تامین کنیم.

افشاری مردم این بخش را مرزبانان واقعی توصیف کرد و یادآور شد: از اینکه در شرایط سخت مردم در این منطقه مانده‌اند و مرزها را حفظ می‌ کنند باید تشکر کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح‌ هایی که در این منطقه اجرا می ‌شود همچون کمربند سبز امنیتی، چاه‌های کشاورزی در مناطق مرزی و واردات دام زنده از افغانستان مشکل بیکاری در این بخش به طور کامل مرتفع شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: مردم درح همانطور که در حماسه 9 دی نشان داده‌اند و امید است در انتخابات پیش رو با حضور حداکثری خود در پای صندوق ‌های رأی یک بار دیگر دشمن را در رسیدن به اهداف شومش مأیوس خواهند کرد.

در پایان این مراسم عبدالحسین ملکی به عنوان نخستین بخشدار درح از سوی معاون سیاسی، امنیتی استاندار خراسان جنوبی معرفی شد.