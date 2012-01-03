به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی، هماهنگی و توجیهی سازمان لیگ امروز سه شنبه با حضور عزیزالله محمدی، رئیس سازمان لیگ، حجت الله بهمنی روابط عمومی سازمان لیگ برتر و مدیران رسانهای باشگاهها و هیئتهای فوتبال در محل سازمان لیگ برگزار شد.
در ابتدای این نشست عزیزالله محمدی در خصوص چالشهای پیش روی لیگ برتر و اقدامات این سازمان برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات لیگ و جام حذفی صحبت کرد.
وی از اجرای قوانین AFC در مسابقات لیگ که یکی از آنها نشستن مدیران رسانهای روی نیمکت تیمهاست سخن گفت و ضمن تشریح وظایف مدیران رسانهای، از آنها خواست شرایط لازم را برای تعامل هرچه بهتر و بیشتر رسانهها با تیمها فراهم کنند.
سپس بهمنی با بیان اینکه در این مدت تلاش شده است با برگزاری نشستهای خبری پیش و بعد از مسابقه و همچنین دادن اطلاعات کامل به خبرنگاران، تعامل خوبی بین تیمها و رسانهها برقرار شود، از حاضران خواست مشکلات و موانعی که در زمینه حضور مدیران رسانهای روی نیمکت تیمها و تعامل بین آنها و رسانهها وجود دارد را بیان کنند.
در پایان این نشست مدیران رسانهای باشگاهها و هیئتهای فوتبال سراسر کشور با امضای نامهای از عزیزالله محمدی و مسئولان سازمان لیگ خصوصا بهمنی مدیرروابط عمومی سازمان لیگ تقدیر و قدردانی کردند.
در بخشی از این نامه از حرکت ارزشمند صورت گرفته از سوی سازمان لیگ برای حضور مدیران رسانهای روی نیمکت تیمها، به عنوان حرکت بزرگی یاد شده است که از آنها بصورت یادگار در تاریخ ثبت خواهد شد.
