به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فصاحت اظهار داشت: در 9 ماه نخست سال جاری آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی به میزان 5 هزار و 337 نفر ساعت برای کارکنان وظیفه و کادر پادگان آیت الله خاتمی شهرستان صدوق ارائه شده است.

وی بیان داشت: این دوره های آموزشی در پنج دوره و برای 99 نفر برگزار شده است.

فضاحت یادآور شد: این دوره ها در رشته های ICDL ، ICDL درجه 2 و تکنولوژی خودرو برگزار شده است.

وی با اشاره به نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال و ارتقای سطح توانمندی نیروی انسانی، ارائه این آموزشها را موجب بهبود سطح کیفی خدمات ارائه شده از سوی سربازان در مدت خدمت سربازی برشمرد.

فصاحت تاکید کرد: این آموزشها زمینه ای برای جذب و ورود سریعتر افراد آموزش دیده به بازار کار پس از اتمام دوره خدمت سربازی است.