به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم در این رابطه اظهار داشت: شرکت شهرک‌های صنعتی در راستای ارتقای سطح دانش خوشه کفش و صندل استان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی طراحی و برش الگوی کفش و صندل کرده است.



مهندس جعفر فرشچی افزود: مدیران و کارشناسان و فعالان صنعت کفش ماشینی قم در این دوره با مباحثی چون آناتومی پا، شناخت انواع قالب کفش، تهیه الگوی کفش، تهیه استاندارد قالب، تهیه انواع مدل زنانه، مردانه و ورزشی، انواع مدل بر روی استاندارد و طراحی شابلون های مورد نظر آشنا می‌شوند.



وی در ادامه توضیح داد: با توجه به اینکه خوشه کفش یکی از پتانسیل‌های برتر صنعت قم به شمار می‌رود و از سوی دیگر بر اساس نیازسنجی آموزش به عمل آمده، این کارگاه آموزشی از نیازهای اولویت دار این صنعت به شمار می‌رود.



مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی قم تصریح کرد:این دوره آموزشی به مدت 20 ساعت توسط مدیر آموزشگاه کفش اول تهران برگزار می‌شود.



فرشچی اضافه کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده و تفاهم نامه موجود بین شرکت شهرک‌های صنعتی قم و سازمان فنی و حرفه‌ای‌، گواهینامه معتبر به شرکت کنندگان این کارگاه اعطا می‌شود.

