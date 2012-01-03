به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم در این رابطه اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی در راستای ارتقای سطح دانش خوشه کفش و صندل استان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی طراحی و برش الگوی کفش و صندل کرده است.
مهندس جعفر فرشچی افزود: مدیران و کارشناسان و فعالان صنعت کفش ماشینی قم در این دوره با مباحثی چون آناتومی پا، شناخت انواع قالب کفش، تهیه الگوی کفش، تهیه استاندارد قالب، تهیه انواع مدل زنانه، مردانه و ورزشی، انواع مدل بر روی استاندارد و طراحی شابلون های مورد نظر آشنا میشوند.
وی در ادامه توضیح داد: با توجه به اینکه خوشه کفش یکی از پتانسیلهای برتر صنعت قم به شمار میرود و از سوی دیگر بر اساس نیازسنجی آموزش به عمل آمده، این کارگاه آموزشی از نیازهای اولویت دار این صنعت به شمار میرود.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی قم تصریح کرد:این دوره آموزشی به مدت 20 ساعت توسط مدیر آموزشگاه کفش اول تهران برگزار میشود.
فرشچی اضافه کرد: با پیگیریهای به عمل آمده و تفاهم نامه موجود بین شرکت شهرکهای صنعتی قم و سازمان فنی و حرفهای، گواهینامه معتبر به شرکت کنندگان این کارگاه اعطا میشود.
قم - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی طراحی و برش الگوی کفش و صندل به همت شرکت شهرکهای صنعتی قم و با همکاری دفتر توسعه خوشه کفش و دمپایی در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم در این رابطه اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی در راستای ارتقای سطح دانش خوشه کفش و صندل استان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی طراحی و برش الگوی کفش و صندل کرده است.
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