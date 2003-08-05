قيمت نفت در بازارهاي جهاني به قيمت قبلي خود بازگشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، قيمت نفت برنت درياي شمال با 35 سنت كاهش به 63/29 دلار در هر بشكه رسيد در حالي كه روز جمعه قيمت آن با افزايش 62/1 دلاري به 99/29 دلار رسيده بود.

در اين گزارش آمده است: تاكيد دبير نيروي مهندسي ارتش آمريكا بر سالم بودن خط لوله صادرات نفت عراق در آتش سوزي پالايشگاه بيجي عراق موجب كاهش قيمت نفت در بعد از ظهر روز گذشته شد.اين خط لوله با طول 965 كيلومتر از كركوك تا تركيه امتداد دارد.

همچنين خبرگزاري اوپك روز گذشته اعلام كرد كه قيمت سبد نفتي اوپك در هفته گذشته به 21/28 دلار بالغ شد كه از بالاترين ميزان مورد نظر اين سازمان تجاوز كرده است.

وزراي نفت اوپك در اجتماع هفته گذشته تصميم گرفته بودند تا سقف توليدات خود را در ميزان كنوني يعني 4/25 ميليون بشكه در روز حفظ كنند تا قيمت سبد نفتي اوپك در محدوده 22 تا 28 دلار باقي بماند.