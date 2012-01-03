به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مظفری گفت: دستگاه قضایی تا جایی که قانون اجازه دهد از هیچ گونه حمایتی در بازگرداندن حقوق بیت المال کوتاهی نخواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تاکید کرد: با این وجود گاهی کوتاهی هایی از سوی برخی روسا و یا نمایندگان حقوقی ادارات و سازمانها دیده می شود که در دفاع از حقوق بیت المال آنگونه که شایسته است تلاش نمی کنند و حق مطلب را ادا نمی کند که جا دارد مساعی بیشتری در این باره صورت گیرد.

حجت الاسلام مظفری افزود: براساس قانون وظیفه رئیس هر اداره و سازمان است که حق و حقوق بیت المال را دنبال و دفاع کنند و کوتاهی در این باره دور از انصاف است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: در خصوص اجرای احکام صادره در حوزه اراضی ملی نیز گاهی کوتاهی هایی از سوی ادارات دیده می شود و کوتاهی خود را با فرافکنی ناشی از عدم حمایت دستگاه قضایی عنوان می کنند که این رویه درستی نیست.

مظفری در پایان تصریح کرد: مسئولین در حوزه کاری خود باید وظایف خود را به نحو شایسته تری انجام دهند و عزم جدی تری در اجرائیات داشته باشند، یقین بدانید هیچ گونه کوتاهی از سوی دستگاه قضایی صورت نمی گیرد و چنانچه موردی مشاهده شود با آن برخورد و پاسخگو خواهیم بود.

