۲ هزار میلیون مترمکعب گاز در آذربایجان غربی مصرف شد

امیر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ۳۳۴ میلیون مترمکعب افزایش نشان می دهد افزود: میزان مصرف گاز در سطح استان در طول ۹ ماه سال ۸۹ افزون بر دو هزار و ۹۰۴ میلیون متر مکعب بود.

وی تعداد مشترکان گاز در ۹ ماهه سال ۸۹ را ۵۰۳ هزار و ۲۵۰ مشترک عنوان کرد و بیان داشت: این میزان در سالجاری با بیش از ۵۶ هزار فقره افزایش به ۵۵۹ هزار و ۷۳۹ مشترک افزایش یافته است.

رضوی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۶۹ درصد قبوض صادر شده در استان در دوره جدید سبز رنگ هستند اظهارداشت: این میزان شامل بیش از ۳۲۰۰۰۰ مشترک است.

وی قبوض زرد رنگ صادر شده را ۲۵ درصد و قبوض قرمز رنگ صادره را شش درصد کل قبوض صادره اعلام کرد و گفت: مشترکینی که قبوض سبز رنگ دریافت کرده اند از نظر تقسیم بندی های انجام شده در زمره مشترکین کم مصرف﻿﻿،مشترکین قبوض زرد رنگ در جمع مشترکین مصرف متعارف و مشترکین قبوض قرمز رنگ در زمره مشترکین پر مصرف قرار گرفته اند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی انجام بیش از ۳۹۰ کیلومتر شبکه گذاری، اجرای ۱۳ کیلومتر خط انتقال، نصب بیش از ۹۰۰۰ انشعاب، پذیرش بیش از ۲۷۰۰۰ مشترک، گاز رسانی به ۳۶ روستا و ۲۵ مورد از صنایع و مصرف کنندگان عمده را از اهم اقدامات انجام یافته درسالجاری عنوان کرد.

رضوی با بیان اینکه تاکنون ۹۸ درصد جمعیت شهری و ۲۸ درصد جمعیت روستایی این استان از گاز طبیعی بهرمند هستند افزود: در ۱۶۶ روستا نیز عملیات گاز رسانی در حال اجرا است.

مدیر عامل گاز استان آذربایجان غربی همچنین با اشاره به آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گاز سوز همه مشترکین را به رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناگوار فرا خواند و از عموم مشترکان درخواست کرد با مصرف بهینه گاز طبیعی ضمن کاهش هزینه های پرداختی خود از بابت گاز بها شرکت گاز استان را در تامین پایدار گاز در استان یاری کنند.