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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

صندوق قرض ‌الحسنه راسخون ولا درخراسان جنوبی افتتاح شد

صندوق قرض ‌الحسنه راسخون ولا درخراسان جنوبی افتتاح شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: صندوق قرض الحسنه راسخون ولا با حضور مدیر عامل صندوق قرض الحسنه راسخون کشور در بیرجند افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی در مراسم افتتاحیه صندوق قرض الحسنه راسخون گفت: با راه اندازی این سامانه عملیات مالی به صورت واضح و شفاف دیده می شود و هزینه کردها طبق برنامه تعریف شده از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است.

وی تصریح کرد: صندوق قرض الحسنه راسخون به صورت انلاین به هم مرتبط  هستند و از طریق سامانه بانک ملی فعالیت می کنند.

مدیر عامل صندوق قرض الحسنه راسخون کشور نیز در ادامه گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه ، صندوق قرض الحسنه را در راستای ساماندهی به منابع مالی و خدمت رسانی به موقوفات افتتاح می کند.

حسین توکلی اظهار داشت: خدمات صندوق به صورت قرض الحسنه  است و در قالب عقود فعالیت نمی کند.

وی افزود: اولویت کاری صندوق راسخون ولا خدمت به موقوفات و بقاع متبرکه است اما در آینده همه اقشار مردم از آن بهره مند خواهند شد.

توکلی تصریح کرد: منابع مالی صندوق بیشتر از طریق خیرین فراهم خواهد شد.

در این مراسم عبدالحمید محمدی به عنوان رئیس صندوق قرض الحسنه ولا خراسان جنوبی منصوب شد.

کد مطلب 1500610

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