صندوق قرض ‌الحسنه راسخون ولا درخراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی در مراسم افتتاحیه صندوق قرض الحسنه راسخون گفت: با راه اندازی این سامانه عملیات مالی به صورت واضح و شفاف دیده می شود و هزینه کردها طبق برنامه تعریف شده از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است.

وی تصریح کرد: صندوق قرض الحسنه راسخون به صورت انلاین به هم مرتبط هستند و از طریق سامانه بانک ملی فعالیت می کنند.

مدیر عامل صندوق قرض الحسنه راسخون کشور نیز در ادامه گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه ، صندوق قرض الحسنه را در راستای ساماندهی به منابع مالی و خدمت رسانی به موقوفات افتتاح می کند.

حسین توکلی اظهار داشت: خدمات صندوق به صورت قرض الحسنه است و در قالب عقود فعالیت نمی کند.

وی افزود: اولویت کاری صندوق راسخون ولا خدمت به موقوفات و بقاع متبرکه است اما در آینده همه اقشار مردم از آن بهره مند خواهند شد.

توکلی تصریح کرد: منابع مالی صندوق بیشتر از طریق خیرین فراهم خواهد شد.

در این مراسم عبدالحمید محمدی به عنوان رئیس صندوق قرض الحسنه ولا خراسان جنوبی منصوب شد.