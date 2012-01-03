صندوق قرض ‌الحسنه راسخون ولا درخراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی در مراسم افتتاحیه صندوق قرض الحسنه راسخون گفت: با راه اندازی این سامانه عملیات مالی به صورت واضح و شفاف دیده می شود و هزینه کردها طبق برنامه تعریف شده از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است.
وی تصریح کرد: صندوق قرض الحسنه راسخون به صورت انلاین به هم مرتبط هستند و از طریق سامانه بانک ملی فعالیت می کنند.
مدیر عامل صندوق قرض الحسنه راسخون کشور نیز در ادامه گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه ، صندوق قرض الحسنه را در راستای ساماندهی به منابع مالی و خدمت رسانی به موقوفات افتتاح می کند.
حسین توکلی اظهار داشت: خدمات صندوق به صورت قرض الحسنه است و در قالب عقود فعالیت نمی کند.
وی افزود: اولویت کاری صندوق راسخون ولا خدمت به موقوفات و بقاع متبرکه است اما در آینده همه اقشار مردم از آن بهره مند خواهند شد.
توکلی تصریح کرد: منابع مالی صندوق بیشتر از طریق خیرین فراهم خواهد شد.
در این مراسم عبدالحمید محمدی به عنوان رئیس صندوق قرض الحسنه ولا خراسان جنوبی منصوب شد.
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