به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرداری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان اظهار داشت: ارتقاء شاخصهای کتابخانه ای و ارائه خدمات موثر به مراجعه کنندگان از مهمترین دلیل این انتخاب بوده است.

وی استقبال عمومی بویژه دانش آموزان و دانشجویان، ایجاد تجهیزات الکترونیکی نظیر اینترنت، نمایه نشریات، تهیه کتابهای مرجع، برگزاری منظم جلسات انجمن با مصوبات عملیاتی و موثر و... را از دیگر دلایل انتخاب این شهرستان به رتبه اول کشوری برشمرد.

رئیس کتابخانه های عمومی بیله سوار با اشاره به این موفقیت اضافه کرد: با استفاده از پتانسیلهای موجود در انجمن و کمیته نهضت مطالعه مفید تلاش می کنیم برنامه های موثری برای پیشبرد اهداف کتابخانه ای بویژه مطالعه مفید تدوین شود.

وی با تاکید بر جذب پیش از پیش دانش آموزان و دانشجویان به کتابخانه ها افزود: براساس هماهنگیهای انجام شده تمام دانش آموزان و دانشجویان این شهرستان در طول هفته ضمن بازدید از کتابخانه ها و آشنایی با امکانات علمی و فرهنگی، به عضویت کتابخانه ها پذیرفته می شوند.

سرداری همچنین از حضور گسترده اعضاء کتابخانه ها و دانش آموزان مدارس شهرستان بیله سوار در مسابقات آنلاین و مکتوب و عضویت در شبکه کتابخوانان حرفه ای کشور خبر داد.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از پنج نفر از اعضاء کتابخانه شهرتان بیله سوار و بخشهای تابعه در مسابقات امور فرهنگی نهاد برگزیده کشوری شده اند و جوایز برندگان نیز از طرف نهاد ارسال شده است.

