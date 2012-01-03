سنگهای تزئینی آذربایجان غربی در لیست فهارس بها کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عنابی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه از سال آینده اسامی سنگ های تزئینی آذربایجان غربی در لیست فهارس بها سالانه کشور درج می شوند، افزود: با پیگیری های انجام شده در جهت شناساندن سنگهای تزئینی استان در سطح کشور، مشخصات و میزان ذخایر و ارزش سنگهای تزئینی به دفتر نظام فنی اجرایی کشور اعلام می شود.

وی بیان داشت: با وجود معادن غنی و عظیم سنگ های تزئینی در استان متاسفانه تا کنون به دلیل عدم وجود قیمت و مشخصات این سنگها در فهارس بها منتشر شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، امکان استفاده از آنها در پروژه های عمرانی مقدور نبوده که با اقدامات و پیگیریهای انجام شده مقدمات درج آنها در فهارس بها سال 1391 فراهم شده است.



دبیر شورای فنی آذربایجان غربی اظهار داشت: با درج مشخصات سنگهای تزئینی در فهارس بها سالانه کشور علاوه بر رونق گرفتن استخراج و فرآوری سنگهای قیمتی در آذربایجان غربی فرصت اشتغال جوانان افزایش یابد .

عنابی سینیت سبز پیرانشهر، گرانیت افشار شاهیندژ و تکاب، مرمریت الوان خوی، تراورتن الوان ماکو، تراورتن سفید و کرمی تکاب، گرانیت دولفینی میاندوآب، مرمریت کرمی ارومیه، تراورتن های مهاباد، گابرودیوریت مشکی پیرانشهر ارومیه و مهاباد و همچنین مرمر الوان نقده و سلماس از جمله سنگ های تزئینی و قیمتی آذربایجان غربی است .

آذربایجان‌ غربی از نظر ذخیره سنگ گرانیت دومین استان در کشور بوده به طوری که 80 نوع سنگ گرانیت از انواع سنگ‌های تزئینی وجود دارد که این تنوع در کشور بی‌ نظیر بوده که سنگ گرانیت مشکی در بین استانهای کشور فقط در معادن آذربایجان‌ غربی استخراج و فرآوری می‌شود.