به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اسکندرلو در حاشیه همایش تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار داشت: در صورت شکل گیری این سیاست از لحاظ بودجه پژوهشی مشکلی وجود نخواهد داشت.

این پژوهشگر برتر در خصوص بودجه‌های اختصاصی به بخش پژوهش گفت: با توجه به برنامه پنجم توسعه باید یک درصد اعتبارات هر مجموعه به پژوهش اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه باید سیاست‌هایی شکل گیرد تا این بودجه در جای خود هزینه شود، گفت: خوشبختانه در دانشگاه علوم پزشکی حمایت‌های لازم از طرح‌های پژوهشی صورت گرفته است.

اسکندرلو افزود: با آمارهای کنونی سطح رشد علمی11 درصد است که به صورت غیر رسمی به 14 درصد نیز می‌رسد.

وی با بیان اینکه در بخش دانشجویی نیز مرکز تحقیقات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان فعال است، یادآور شد: سقف اعتباراتی که از سوی مراکز تحقیقاتی به دانشجویان اختصاص می‌یابد افزایش یافته که این روند تصویب طرح‌های پژوهشی را تسهیل می‌کند.