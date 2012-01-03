ریشه کنی معضلات بدون حمایت از اقشار آسیب پذیر امکان پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف رشیدی، ضرورت خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر به ویژه مددجویان و خانواده های تحت پوشش را از اولویت برنامه های مراکز مراقبت بعد از خروج برشمرد و بر توسعه و گسترش امور خدماتی و حمایتی و ایجاد زمینه پذیرش اجتماعی آنان تأکید کرد.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه گفت: مراکز مراقبت بعد از خروج رسالت خطیری در راستای حمایت از مددجویان و خانواده های آنها عهده دار هستند و بایستی حداکثر تلاش خود را برای ساماندهی و ایجاد زمینه حضور آنان در جامعه به عمل آورند.

رشیدی افزود: شناسایی مددجویان نیازمند قبل از آزادی توسط مددکاران و برنامه ریزی برای ارائه خدمات حمایتی به موقع به آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کارشناسان مراکز مراقبت بعد از خروج بایستی در تداوم برنامه های اصلاحی و تربیتی ضمن ارتباط تنگاتنگ با زندانها، پس از آزادی بستر مناسب پذیرش مددجویان را به نحو مطلوب فراهم و از ایجاد خلاء در برنامه های آموزشی جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: چنانچه مددجویان پس از آزادی مورد توجه قرار نگیرند و از حمایت های لازم برخوردار نشوند، به علت نگرش های منفی نسبت به بزهکاران، احتمال عدم پذیرش اجتماعی و بازگشت مجدد آنان به زندان تشدید و تبعات احتمالی متوجه جامعه خواهد بود.

این مقام مسئول، مرکز مراقبت بعد از خروج را حلقه تکمیلی چرخه اصلاحی وتربیتی نظام زندانبانی اسلامی دانست و گفت: عموما تعدادی از مددجویان برای برخورداری از عفو، رضایت شاکی، مرخصی پایان حبس، ایجاد اشتغال در مراکز باز از ادامه حضور در مراکز مشاوره و روان درمانی و بهره مندی از برنامه های اصلاحی و تربیتی باز می مانند و موفق به گذراندن سیکل کامل آموزشی نمی شوند و در صورت عدم توجه و برنامه ریزی در خصوص تداوم آموزش های پیش بینی شده اهداف مورد نظر محقق نگردیده و یقینا"خدمات مراکز مشاوره و روان درمانی لوث و تاثیر گذار نخواهد شد.

رشیدی افزود: برنامه های اصلاحی و تربیتی زمانی نتیجه بخش و محقق می شود که مددجویان سیکل کامل آموزشی را سپری و مراکز مراقبت نیز به عنوان حلقه تکمیلی در ابعاد آموزشی و حمایتی وظایف خود را بنحو مطلوب و شایسته به انجام برسانند.