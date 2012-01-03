ایجاد مرکز فرماندهی پلیس راه در سربیشه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حسین پور درجلسه شورای ترافیک شهرستان سربیشه اظهار داشت: ایجاد فرماندهی پاسگاه پلیس راه به صورت ثابت در محور دو راهی درح ضروری است.

وی با اشاره به بار ترافیکی این محور و ترانزیت کالا، ضرورت ایجاد یک مرکز فرماندهی پلیس راه در شهرستان سربیشه را ضرور دانست و قول مساعد برای تخصیص اعتبار ساختمان این مرکز را داد.

فرماندار سربیشه با بیان اینکه اساس همه کارها برنامه‌ ریزی است، گفت: اموری از جمله امور سیاسی، اجتماعی وعمرانی نیاز به برنامه‌ ریزی صحیح، دقیق و پویا دارد.

حسین ‌‌پور تصریح کرد: باید برای پیشرفت متوازن در هر کاری برنامه‌ ای مدون داشته باشیم و بر اساس آن حرکت کنیم.

وی با اشاره به قوانین جدید راهنمایی و رانندگی ادامه داد: در کنار قوانین بحث فرهنگ‌سازی نیز بسیار ضروری است.

فرمانده پلیس راه بیرجند نیز با اشاره به آغاز طرح زمستانی پلیس راه خواستار همکاری همه دستگاه های اجرایی در اجرای هرچه بهتر این طرح شد.

احمد قاسمی گفت: به علت سردسیر بودن سربیشه و یخ زدگی، مه آلود بودن جاده و سخت بودن امکان تردد در برخی مواقع بارندگی و بارش برف، مساجد و استراحتگاه‌های بین راهی همیشه باز وگرم بوده تا در مواقع اضطرار بتوان مسافران را اسکان داد.

وی همچنین در مورد قانون جدید رانندگی و راهنمایی نیز توضیحاتی را بیان کرد.