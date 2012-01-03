به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مقررات ملی ساختمان روی زمین مانده و نباید این گونه تصور کنیم که تمام مسئولیت این امر متوجه نظام مهندسی است، اظهار داشت: البته نظام مهندسی محور و متولی مقررات ملی ساختمان است، اما این بحث یک حرکت جمعی محسوب می‌شود و همه دستگاه‌ها با هم فکری و هم‌افزایی باید نسبت به ایجاد ساختار مناسب برای رعایت قانون تلاش کنند.

وی در ارتباط با مدیریت بحران و اقدامات صورت گرفته در این زمینه افزود: با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب و مصوبه مجلس شورای اسلامی و با توجه به اینکه کشور ایران یک کشور بحران‌خیز است و در مواجهه با بحران رتبه اول دنیا را در اختیار دارد، باید موضوع بحران در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه در بخش بحران سرمایه‌گذاری لازم صورت نگرفته است، افزود: با برگزاری همایش و نشست‌های علمی باید همفکری لازم برای ارتقاء سطح ایمنی انجام شود تا در مواجه شدن با بحران‌های طبیعی کمترین مشکل به وجود بیاید و در صورت وقوع احتمالی آن، آمادگی لازم از پیش وجود داشته باشد تا سریع شرایط موجود را بهبود ببخشیم و در مسیر اداره کردن جامعه مشکلی به وجود نیاید.

وی با اشاره به وجود ضعف در صدور شناسنامه ساختمانی در استان اصفهان تاکید کرد: شناسنامه ساختمانی در راستای بحث مدیریت بحران، بهینه سازی وضعیت موجود و کاهش خطر پذیری می‌تواند تأثیرگذار باشد اما این موضوع در استان اصفهان آن چنان مورد توجه قرار نگرفته و انتظار داریم با همکاری سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها با همدلی بیشتر موضوع پیگیری شود.

