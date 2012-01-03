14 پروژه در خیابان مدرس کرمانشاه در حال ساخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام اسماعیلی گفت: طول خیابان مدرس یک ‌هزار و 840 متر بوده که 56 پروژه در این مسیر با مشارکت بخش خصوصی تعریف شده است.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمانشاه تاکید کرد: طول خیابان مدرس غیر از بازار در ضلع غربی یک ‌هزار و 438 متر و در ضلع شرقی یک‌هزار و 489 متر است‌.

اسماعیلی مقدار آزاد‌سازی در ضلع غربی را حدود 786 متر و در ضلع شرقی حدود 390 متر عنوان کرد و گفت: ضلع غربی 54 درصد و ضلع شرقی 23 درصد آزاد‌سازی شده است.

وی تصریح کرد: در ضلع غربی 653 متر و در ضلع شرقی یک‌هزار و 99 متر جهت تعریض غیر از بازار باقی مانده است.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمانشاه به تکمیل 28 پروژه در این خیابان اشاره کرد و افزود: 7 پروژه در خیابان مدرس به بهره‌برداری رسیده است.

اسماعیلی با بیان اینکه 3 پروژه گل‌، فرهنگ و پارس مشارکتی است‌، گفت: پروژه نگین‌، آوا، بانک ملی و اوقاف پروژه‌های بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون 14 پروژه تعریف شده مشارکتی و خصوصی در خیابان مدرس کرمانشاه در حال ساخت است.

مدیرعامل بهسازی و نوسازی شهر کرمانشاه تاکید کرد: 14 پروژه جدید در این سازمان در دست اقدام است.

اسماعیلی در پایان به ارائه آمار صدور پروانه مسکونی شش ماه نخست سال 90 پرداخت و گفت: در منطقه 2 شهرداری 24 مورد‌، منطقه 3 شهرداری 41 مورد و در منطقه 4 شهرداری 90 مورد پروانه مسکونی در محدوده بافت فرسوده صادر شده است.

