شهرستان فردوس 588 موقوفه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام مهدی خزاعی، اظهارداشت: وقف ریشه در تاریخ بشریت و ادیان آسمانی دارد و یکی از بنیادهای عمیق دینی، الهی و اجتماعی است که از بدو تاریخ بشر همزاد انسان‌ها پایه‌ گذاری شده و در قالب فعالیت‌های عام‌المنفعه ظهور و بروز پیدا کرده است.

وی افزود: شهرستان فردوس دارای 588 موقوفه و سه هزار و 420 رقبه است که موقوفه امیرحسنخانی با درآمد سالانه 15 میلیون تومان به عنوان بزرگترین موقوفه این شهرستان به حساب می ‌آید.

حجت الاسلام خزاعی تصریح کرد: درآمد حاصل از محل موقوفات صرف انجام امور خیریه شامل کمک به فقرا و نیازمندان، قرآن‌خوانی، روضه‌خوانی و اعیاد غدیر و قربان می ‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فردوس یادآور شد: در حال حاضر شش بقعه متبرکه شامل بارگاه امامزادگان سلطان محمد و سلطان ابراهیم در فردوس، سلطان احمد و سلطان ابوالحسن در مهوید، سلطان ابوالقاسم در سرند، سلطان کریم‌شاه در خانیک و سلطان میرافضل در روستای امرودکان قرار دارد.

وی گفت: دین مبین اسلام سنت پسندیده وقف را تشویق کرد و به آن جهت داد و در جزیره‌ العرب که هیچگونه نشان تاریخی از وجود وقف به چشم نمی‌خورد این سنت حسنه را پایه‌گذاری و قانونمند کرد.

حجت الاسلام خزاعی افزود: وقف از نهادهای مهم اجتماعی است و علاوه بر آنکه در اسلام برآن تاکید فراوان شده در ادیان غیر اسلام نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فردوس تصریح کرد: در حال حاضر در ممالک اسلامی و حتی در غرب معاصر سنت وقف دارای جایگاه برجسته ‌ای است به طوری که شمار سازمان‌ها و بنیادهای وقفی و خیریه تنها در آمریکا از مرز میلیون گذشته است.

وی ساختن، تعمیر و نگهداری مساجد، چاپ و تحفیظ قرآن، ساختن مدرسه، آموزش خواندن و نوشتن، حمایت از پناهندگان، زندانیان، مجاهدان و حمایت مالی از دانشوران و تحقیقات علمی را از نمونه ‌های وقف اسلامی برشمرد.