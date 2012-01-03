به گزارش خبرگزاری مهر، خالق منصوری اظهار داشت: عملیات ساخت این تقاطع از ابتدای امسال آغاز شده و کل طرح با700 متر طول، اکنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تصریح کرد: قرار است این طرح در مدت 15 ماه در شهر ایلام به بهره‌برداری برسد.

شهردار ایلام افزود: با ساخت این تقاطع بخشی از ترافیک شهر ایلام برطرف و تردد خودروها در این منطقه روان‌تر شود.

منصوری از اختصاص40 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت تقاطع غیر‌همسطح ایلام خبر داد و گفت: این اعتبار در سفر هیئت دولت به استان اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: برنامه‌های مختلفی برای کاهش بار ترافیک شهر ایلام تدوین شده که به مرور اجرا می‌شود.