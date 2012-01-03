نفرات برتر جشنواره شعر دفاع مقدس جنوب شرق تهران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه این جشنواره که از ساعت 15 عصر سه شنبه با حضور سردار داود غیاثی راد معاون روابط عمومی وستاد تبلیغات اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، رضا کارخانه شهردار ورامین، سردار عباس حسین زهی معاون طرح و برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و رؤسای بنیاد شهید شهرستان ورامین و اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستانهای ورامین و پیشوا، اداره آموزش و پرورش پیشوا، شعرا و فرهیختگان، خانواده های معظم شهدا و اصحاب رسانه و دیگر مسئولان در فرهنگسرای رازی ورامین برگزارشد، نفرات برگزیده در پنج بخش برتر شدند.

10 برگزیده در پنج بخش جشنواره شعر دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران

در بخش شعر دفاع مقدس، نفر اول زهرا عامری، نفر دوم مهدی کمیزی و نفر سوم منوچهر سوری هدایای خود را دریافت کردند.

در بخش دفاع مقدس برگرفته از مفاهیم عاشورایی نیز نفر اول صدیقه مراد زاده و نفر دوم مهدی عطریان معرفی شدند.

در بخش کودک و نوجوان نفر اول حامد زاهدی دوغایی و نفر دوم الهه تاجیک زاده معرفی شده و در بخش دانش آموزی جوایزی به طور مشترک به آلاله و نازنین زینب جنیدی تعلق گرفت.

در بخش مقاومت ملل نیز تنها الهه تاجیک زاده نفر برگزیده شناخته شد.

دبیر پنجمین جشنواره شعر دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران در مراسم اختتامیه، از ارسال 199 اثر به دبیرخانه جشنواره توسط شاعران شهرستانهای ورامین، پیشوا و پاکدشت خبر داد و گفت: 108 شعر دفاع مقدس، 18 شعر مربوط به مفاهیم عاشورایی، 18 شعر کودک، 35 شعر دانش آموزی و 20 شعر مقاومت ملل به جشنواره ارسال شد.