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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۱۵

شکروی:

هدفمان برگزاری دوره‌های ماساژ به صورت علمی است

هدفمان برگزاری دوره‌های ماساژ به صورت علمی است

اصفهان- خبرگزاری مهر: مسئول کمیته ماساژ استان اصفهان گفت: هدفمان این است که دوره‌های ماساژ را به صورت علمی برگزار کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شکروی ظهر سه‌شنبه به مناسبت نخستین گردهمایی ماساژ دهنده‌های متقاضی فعالیت در رشته ماساژ ورزشی با اشاره به اینکه استان اصفهان برای نخستین بار مقوله ماساژ را مورد بررسی علمی قرار داده است، ادامه داد: هدفمان این است که دوره‌های ماساژ را به صورت علمی برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه افراد متقاضی برای فعالیت اختصاصی در این رشته ورزشی، دست‌کم نیاز به مکانی با ابعاد 80 متر مربع و با ارتفاع 2.50 متر ( با در نظر گرفتن دو عدد تخت و دو عدد صندلی ماساژ) دارند، تصریح کرد: اشخاصی نیز متقاضی برگزاری ماساژ در کنار سایر رشته‌های سالنی خود هستند که این افراد باید تعبیه اتاقی با دست کم ابعاد 40 متر مربع  مساحت مفید و با ارتفاع 2.50 متر ( با در نظر گرفتن یک عدد تخت و یک عدد صندلی ماساژ) را مد نظر قرار دهند.

مسئول کمیته ماساژ استان اصفهان تاکید کرد: در خواست متقاضیان برگزاری ماساژ پس از تایید هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک برای امور باشگاه‌ها فرستاده می‌شود.

وی اظهار داشت: علاقه‌مندان برگزاری ماساژ باید برای مکان خود مواردی مانند محلول‌های ضدعفونی کننده، دستکش‌های لاتکس، داشتن دو دوش و دو سرویس بهداشتی اختصاصی و سایر موارد تایید شده به وسیله کمیته ماساژ را رعایت کنند.
 

کد مطلب 1500649

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